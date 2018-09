Presos acusados de tentar roubar carga de R$ 1,4 mi Dez homens foram presos no fim da manhã de hoje sob acusação de tentar roubar uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, na região sul do Rio de Janeiro. A carga do veículo, composta por produtos diversos - de artigos de informática a bijuterias -, está avaliada em R$ 1,472 milhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu deter o grupo após ser avisada por uma pessoa que presenciou o crime. Os suspeitos interceptaram o veículo na altura do km 333 da Dutra. Avisados, os agentes da PRF chegaram pouco depois. Sete suspeitos, que ocupavam três carros, fugiram em direção ao Rio, mas acabaram detidos numa barreira montada pela polícia na altura do km 311 da rodovia. Outros dois seguiram para São Paulo e foram capturados numa estrada vicinal em Cachoeira Paulista. A dupla estava com o motorista da carreta, Eduardo dos Santos, de 27 anos, que foi libertado ileso. O décimo integrante do bando foi surpreendido tentando escapar a pé. Segundo a PRF, o líder da quadrilha seria Francisco José Gonçalo, de 50 anos, que já tem passagem por roubo. "O Francisco desmontou o rastreador e fez a ligação direta da carreta", explicou o inspetor da PRF André Luiz de Azevedo. Ainda de acordo com Azevedo, suspeita-se que o bando tenha obtido informações privilegiadas sobre o transporte da carga, cujo destino seria à capital fluminense. Os automóveis usados pelos acusados não apresentam registro de roubo ou furto. Não foram encontradas armas com os presos.