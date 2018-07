Presos alegam acordo para não ter campeã do Carnaval Tiago Ciro Tadeu Farias e Cauê Santos Ferreira, presos hoje na confusão que interrompeu a apuração do título do carnaval de São Paulo, afirmaram em depoimento que havia "um acordo de cavalheiros" para que nenhuma escola saísse campeã neste ano. Eles prestaram depoimento ao delegado Osvaldo Nico Gonçalves, da Delegacia de Turismo.