Presos ao sequestrar mãe e filha e poupar padre

As vítimas foram abordadas pelos dois criminosos maiores de idade quando chegavam em casa em um Fiat Punto. A dupla circulou na região com as vítimas, obrigando-as a realizar saques em caixas eletrônicos. No trajeto até os caixas, os bandidos chegaram a abordar pedestres, dos quais foram levados celulares e outros objetos, e um padre, que ocupava um Corolla, na Avenida Washington Luís, próximo ao Shopping Interlagos. O padre, ao se identificar como tal, foi poupado pelos bandidos, que temeram, na visão deles, cometer um pecado caso assaltassem o religioso.

Já fora do alcance visual da dupla, o padre ligou para o 190, acionando a Polícia Militar e fornecendo a placa do Fiat. PMs do 3º Batalhão localizaram a casa das vítimas e, quando chegaram no local, encontraram o carro na garagem. Bandidos e vítimas voltaram para a casa, pois a intenção dos criminosos era assaltar o imóvel também. A mulher foi ao portão e atendeu aos PMs. Em um determinado momento ela conseguiu relatar o ocorrido.

Reforço da PM foi acionado e o imóvel, cercado. Além dos dois assaltantes e das duas vítimas, estavam na casa também as duas adolescentes, que teriam pego uma "carona" no Fiat quando os comparsas voltavam para a residência após realizar os saques e os assaltos. O quarteto foi detido e encaminhado para o 16º Distrito Policial, de Vila Clementino. Os dois maiores de idade já tinham passagem pela polícia.