Presos assaltantes de joalheria em shopping de Goiânia

Com o trio foram apreendidos três revólveres calibre 38 e uma arma de brinquedo que imita um revólver do mesmo calibre. Uma das armas foi roubada de um dos seguranças do shopping Flamboyant. Durante o assalto, o segurança foi levado junto com os ladrões até a joalheria, localizado no piso 1, onde foi rendido junto com as funcionárias enquanto o grupo recolhia joias e relógios de grife.

Na saída, o trio se separou e uma refém foi usada como escudo até a saída do shopping. Um motorista de táxi e uma passageira foram rendidos e levados junto com os dois irmãos. De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido.