Presos bandidos que sequestraram promotor em SP Três homens acusados de sequestrar um promotor de Justiça e seu sobrinho, em Sorocaba (SP), foram presos hoje em Caarapó (MS). Eles estavam com o carro do promotor e pretendiam levar o veículo para o Paraguai. Outros integrantes do bando, especializado no roubo e transporte de veículos para o país vizinho, estavam sendo procurados.