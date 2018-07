Presos cavam túnel e fogem de cadeia em Altamira-Pará A Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) do Pará informou que apura a fuga de 21 internos ocorrida na madrugada de ontem no Centro Recuperação Regional de Altamira. Até agora, apenas um fugitivo foi recapturado. Os presos fugiram após cavar um túnel de 20 metros de extensão.