Presos cinco acusados de agredir metalúrgico em Sorocaba

Cinco dos seis acusados de agredir o metalúrgico Fabiano Dias Rodrigues, de 24 anos, na saída de uma boate em Sorocaba, no interior paulista, foram presos na manhã deste sábado, 12. A Justiça expediu os mandatos de prisão preventiva na sexta-feira à noite, atendendo pedido feito pela polícia na conclusão do inquérito sobre o caso. Veja também: Jovem espancado em Sorocaba chora ao se lembrar da agressão Matalúrgico diz que foi agredido por denunciar uso de drogasSegundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os cinco presos foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. Willy Rosi Athayde, de 18 anos, está foragido. Dois menores acusados de envolvimento no crime são mantidos em unidades da Fundação Casa, antiga Febem. Em 1º junho, a câmera externa da casa noturna registrou o momento em que Rodrigues é perseguido, derrubado e agredido a pontapés por oito jovens. Ele teria denunciado os agressores a seguranças após surpreendê-los consumindo drogas no banheiro da boate. O metalúrgico ficou em coma. Atualmente, ele se recupera da cirurgia a que foi submetido para a remoção de um coágulo no cérebro.