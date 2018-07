Presos dez acusados de fraude no Detran do Rio

Dez pessoas já foram presas nesta sexta-feira, 13, durante a Operação Contramão, do Ministério Público Estadual (MPE) do Rio, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que obtinha recursos ilícitos, através de esquema montado dentro do Departamento de Trânsito do Rio, mediante prática de crimes de corrupção. Veja também: Todas as notícias sobre fraude em Detrans A principal meta do grupo era receber dinheiro de candidatos à obtenção ou renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, até mesmo, a retirada de pontos relativos a infrações de trânsito dos cadastros dos interessados, visando a evitar a perda do registro de habilitação. Segundo o MPE, serão cumpridos 11 mandados de prisão preventiva expedidos pela 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A operação resulta de inquérito instaurado na Delegacia Fazendária, que contou com informações obtidas através de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, medidas de quebra de sigilo bancário, oitiva de testemunhas, análise de documentos e diligências de vigilância. Durante as investigações, foram constatadas a participação de agentes do Detran e comerciantes, como donos de autoescolas. Segundo o MP, agentes públicos se responsabilizavam pela escala de examinadores de provas práticas, para garantir que um funcionário corrupto estivesse presente no local da prova do candidato que tivesse pago à quadrilha. Os examinadores, a seu turno, se encarregavam de aprovar os candidatos que pagavam, sem observância das regras pertinentes ao exame. A quadrilha contava com a participação de donos de autoescolas, que ofereciam as facilidades aos interessados em obter a habilitação em troca de pagamento de propina. Dos 11 denunciados, nove são funcionários do Detran e dois são donos de autoescolas.