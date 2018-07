Presos dez em ação contra caça-níqueis no Rio A Polícia Federal já prendeu ao menos dez pessoas, segundo as primeiras informações, durante uma operação em vários municípios da Região Serrana do Rio para apreender máquinas de caça-níqueis. Os equipamentos eletrônicos e os presos na operação estão sendo levados para a sede da Polícia Federal em Niterói, na Região Metropolitana. A operação, batizada de Serra dos Órgãos, é realizada desde a manhã de hoje. A Polícia Federal ainda não divulgou nenhuma informação ou balanço sobre as máquinas de caça-níqueis apreendidas e nem sobre as pessoas detidas.