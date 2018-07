Presos do CDP de Guarulhos fazem 7 funcionários reféns Sete funcionários do Centro de Detenção Provisória I de Guarulhos, na Grande são Paulo, continuam como reféns dos detentos do presídio, segundo a Polícia Militar. Um grupo de presos tentou fugir no começo da tarde de hoje, quando cerca de cinco suspeitos tentaram entrar no presídio junto com os visitantes para fazer o resgate dos detentos, de acordo com a PM. Com a tentativa frustrada, os presos fizeram os agentes reféns.