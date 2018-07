Presos do PCC vão para presídio após denúncia

Os suspeitos de integrar a cúpula do PCC na região de Sorocaba estavam detidos numa cadeia pública desativada, em São Roque. Não havia carcereiros em número suficiente para impedir eventual resgate. Os detidos tiveram a prisão temporária decretada e foram capturados durante ação conjunta da Polícia Militar (PM) e do Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, terça-feira, 10, em Sorocaba.

Eles comandavam uma rede de tráfico na região. Desde a desativação da cadeia pelo governo de São Paulo, no início de 2013, a unidade recebe apenas presos em trânsito, ainda assim de baixa periculosidade. Na tarde desta quarta-feira, 11, havia apenas um carcereiro para monitorar os presos do PCC e outros detentos provisórios.

Funcionários que trabalham no prédio, onde também funciona o Distrito Policial (DP), foram alertados para uma suposta ação de resgate. A vigilância foi reforçada pela PM e os acessos passaram a ser controlados, mas a ação causou um clima de medo nos moradores, uma vez que a unidade fica no centro da cidade.

Por norma da SAP, os CDPs só recebem detentos com prisão preventiva decretada, o que ainda não é o caso dos suspeitos de integrar a facção. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 7), Júlio Guebert, entrou em contato com o secretário da Administração Penitenciária, Lourival Gomes, e conseguiu a transferência. Os presos eram removidos no fim da tarde desta quinta-feira. De acordo com Guebert, não houve confirmação da ameaça de resgate.