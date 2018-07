Presos do regime aberto vão usar tornozeleiras no RS O superintendente dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, Mario Santa Maria Junior, anunciou ontem o início ainda nesta semana do uso de tornozeleiras em 200 presos do regime aberto. Segundo ele, a listagem, feita entre detentos das Varas de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre e Novo Hamburgo, já está pronta, com o perfil determinado pela VEC, abrangendo presos que apresentaram bom comportamento, não praticaram crimes hediondos e que estejam aptos à convivência com a sociedade.