Presos dois em SP com mais de R$ 40 mil em produtos A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem dois passageiros de um ônibus fretado que transportavam produtos eletrônicos sem comprovação fiscal pela Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 8, em Vargem, interior de São Paulo. De acordo com a PRF, o veículo seguia da capital paulista para Euclides da Cunha, na Bahia. A passageira Irani Paulino da Silva Miranda foi responsabilizada por 277 produtos, distribuídos em sete bolsas, que totalizaram cerca de R$ 40 mil, entre videogames, tocadores de CD, tocadores de DVD, módulos de som, mesas de som, câmeras digitais e aparelhos celulares. Irani reside em Foz do Iguaçu, no Paraná, e confirmou ter recebido R$ 250 para transportar a mercadoria até Feira de Santana, na Bahia, onde entregaria as bolsas os produtos a outra pessoa. No mesmo ônibus foi detido Vanderlei Ferreira Borges, por também transportar mercadorias sem comprovação fiscal. Vanderlei levava 32 produtos eletrônicos, como videogames, tocadores de CD, celulares e módulos de som. As mercadorias e as pessoas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Vargem para o registro do boletim de ocorrência.