Presos dois sócios com R$ 30 mi de carga roubada em SP Dois empresários acusados de armazenar mercadorias de cargas roubadas em rodovias do País foram presos nessa terça-feira, 16, em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Com os criminosos, a Polícia Civil recuperou o equivalente a R$ 30 milhões em mercadorias roubadas, que ocuparam oito caminhões. Entre os produtos, os policiais apreenderam azeites, óleos lubrificantes, pneus, produtos de limpeza e presuntos importados.