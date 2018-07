Presos dois suspeitos da morte de palmeirense

TRISTEZA - O corpo do técnico de informática Alex Furlan foi sepultado sob gritos de guerra entoados por membros da Mancha Alviverde

CAMPINAS

A Polícia Civil de Jundiaí prendeu ontem, em São Carlos (a 231 km da capital paulista), dois suspeitos de terem atirado contra torcedores palmeirenses no confronto da Rodovia dos Bandeirantes que deixou uma pessoa morta e ao menos 11 feridas na noite de domingo.

Evandro Magno Vicentini Junior, comerciante de 29 anos, e um adolescente de 17 anos, podem ter feito o disparo que matou o técnico de informática Alex Furlan de Santana, também de 29 anos. O torcedor, atingido por um tiro na cabeça, foi sepultado ontem, em Limeira. Três integrantes da Mancha Alviverde (dois de Sorocaba e um de Campinas) ficaram feridos.

A polícia pediu prisão temporária de 15 dias de Evandro pela participação no confronto e o menor foi levado para uma instituição destinada a adolescentes infratores. "Quando fomos cumprir o mandado de prisão, encontramos duas armas e a réplica de uma pistola na casa do rapaz, que foi preso em flagrante por porte ilegal. Essas armas podem ter estreita relação com o crime de homicídio", afirmou o titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, Antonio Dota Junior.

O delegado não informou o calibre das armas apreendidas com o auxílio da Guarda Municipal de Jundiaí, que usou cães farejadores na busca. "Revelar esse calibre pode prejudicar esclarecimentos em relação a mais de uma vítima de disparos", disse o delegado. Anteontem, Dota Junior disse que o projétil que matou Santana era de um revólver calibre .38. A polícia solicitou exame de balística.

De acordo com as investigações, há indícios de que a briga entre integrantes da Mancha e da Independente foi premeditada. Segundo o delegado, Vicentini Junior não estava no ônibus de são-paulinos que parou perto do posto Lago Azul, onde já estavam os palmeirenses.

"Essa pessoa estava em uma van próxima ao ônibus do São Paulo no qual estavam os briguentos", afirmou o delegado. Palmeirenses que viajavam em veículos de passeio ou vans teriam avisado, por meio de telefonemas feitos de celulares, os torcedores que pararam no posto que um ônibus da Independente passaria pelo local. "Houve provocação entre palmeirenses e são-paulinos à margem da rodovia. Em vez de o ônibus seguir em frente, parou no posto. Aí começou o tumulto", informou Dota Junior.

A polícia ainda não ouviu o motorista que transportava os torcedores são-paulinos. As autoridades, porém, já requisitaram o nome da empresa que alugou o ônibus e a lista de passageiros. As informações serão importantes para as próximas diligências.

REVOLTA NO ENTERRO

Gritos de guerra e o hino do Palmeiras marcaram o enterro de Alex Furlan de Santana, ontem pela manhã. O caixão foi coberto com uma bandeira do time.

Das 11 pessoas feridas levadas para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí, apenas Rafael Vinícius Moura Proette, de 26 anos, continua internado. Ele teve uma mão amputada ao tentar lançar uma bomba caseira.