Presos em Londrina se rebelam e mantém refém A Casa de Custódia de Londrina, a 400 quilômetros de Curitiba, continua até o início da tarde desta sexta-feira cercada pelo Pelotão de Choque da Polícia Militar, além do apoio do helicóptero do Grupamento Aeropolicial e Resgate Aéreo (Graer), para conter a rebelião de um grupo de 53 presos. Durante o motim sete carcereiros foram feitos reféns, mas em uma negociação com a PM os presos liberaram seis deles.