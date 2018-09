Presos em Minas acusados de envolvimento com PCC

Sete pessoas, algumas delas acusadas de serem integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foram presas nesta terça-feira, 27, em Governador Valadares, Minas Gerais, após denúncia anônima, segundo informações da Polícia Militar. A quadrilha, de acordo com a denúncia, estaria planejando um assalto de grandes proporções na cidade. Avistron Luiz de Souza, de 38 anos, Washington Mirochi Horita, de 23 anos, Tarcísio Moura Muniz, de 26 anos, Anderson Rio Branco, de 26 anos, Graziela dos Santos Garcel, de 19 anos, Jones Anderson Marques da Silva, de 24 anos, e Cléber da Silva Máximo, de 28 anos, todos com antecedentes criminais, recém chegados da capital de São Paulo, foram presos em duas casas no Jardim Ipê. No local da prisão também foram apreendidos armas e munições.