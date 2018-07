Presos em PE policiais acusados de extorquir sacoleiros A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de ontem quatro agentes da corporação acusados de extorquir sacoleiros nas rodovias que levam a Santa Cruz do Capiberibe, em Pernambuco. Almir José de Carvalho, Carlos Roberto Cordeiro de Araújo, Carlos Samuel de Carvalho e Sílvio Alberto de Farias Rego foram detidos enquanto trabalhavam no posto de fiscalização do município de São Caetano. Os policiais tiveram uniformes, armas e carteiras funcionais recolhidas. Houve ainda a apreensão de R$ 3 mil. Os quatro têm entre 28 e 33 anos de atividade policial. Eles deverão ser indiciados por corrupção passiva e formação de quadrilha. Um deles também é acusado de porte de arma de fogo sem registro. A PRF começou a investigar o caso há um ano, após denúncias de empresas de ônibus que atuam no transporte interestadual. Os quatro policiais estariam exigindo dinheiro de sacoleiros nas rodovias que dão acesso a Santa Cruz do Capiberibe. Pequenos comerciantes vão à cidade para adquirir roupas na Feira da Sulanca e revendê-las em outros Estados do Nordeste. Na tarde de hoje, os agentes foram transferidos para o 4º Batalhão da Polícia Militar de Caruaru. A PRF pedirá à Justiça Federal que o afastamento dos acusados seja mantido até o julgamento do processo administrativo, que pode culminar em demissão.