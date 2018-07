Presos em RO são condenados a 400 anos de prisão Os dois acusados de liderar o motim que resultou na chacina de 27 presos em janeiro de 2002, no presídio José Mário Alves - Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia, foram condenados a mais de 400 anos de prisão cada um, segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado.