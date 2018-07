Presos em São Paulo dois suspeitos da 'Quadrilha dos Carteiros'

Policiais da Delegacia de Repressão a Roubo de Jóias (DRRJ) do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) indiciaram e prenderam dois integrantes da "Quadrilha dos Carteiros", que age na capital paulista. Veja também: Divulgado retrato falado da 'gangue dos carteiros' De acordo com o Deic, eles são especializados em usar uniformes dos Correios para invadir as residenciais. Anailton Miranda do Amaral, de 24 anos, e Pablo Silva de Oliveira, de 27, foram reconhecidos nos ataques de 16 de setembro e 30 de outubro. Em 16 de setembro, eles teriam participado da invasão de uma residência no Cambuci, em que a quadrilha dominou o vigia da rua, a empregada e dois moradores. O ataque acabou frustrado porque uma vizinha percebeu a ação do grupo. Já em 30 de outubro, o bando invadiu uma casa na Rua Ceara, em Higienópolis, dominando o proprietário e mais cinco empregados. O grupo levou jóias, dinheiro e telefones celulares. Segundo o delegado Edison Santi, titular da DRRJ, pelo menos outros seis homens fazem parte da quadrilha. "Já estão identificados e serão presos", afirmou.