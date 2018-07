Presos em SP bandidos que tentaram extorquir vítima

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos levaram o celular de uma das vítimas que estavam no veículo no momento do assalto e depois entraram em contato com os donos do veículo por meio de um contato da agenda telefônica.

A vítima avisou a polícia sobre o caso e informou o local combinado para a entrega do dinheiro. No momento em que os criminosos iriam pegar o valor, policiais civis e do Grupo de Operações Especiais (GOE) prenderam quatro homens, que foram encaminhados para o 89º Departamento de Polícia, também no Morumbi. Os presos têm idades entre 23 e 26 anos e foram reconhecidos pela vítimas.