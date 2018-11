Presos em SP líderes de roubo a táxis em aeroportos

De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o bando tinha sua base no bairro Vila Santa Catarina. Ele aproveitava a proximidade com áreas como Campo Belo e Vila Mariana para atacar os taxistas que vinham de Cumbica. Observavam o táxi da empresa e o seguiam.

Os policiais dizem que 12 ataques foram esclarecidos. Acabaram detidos o copeiro Carlos Alexandre Amado, de 30 anos, e o motoboy Adriano Luiz da Silva, de 27. Também foi identificado um terceiro envolvido: o ajudante Rafael Gonzaga de Oliveira, também de 27 anos. Vítimas reconheceram os presos. O Deic continuará as investigações para prender o restante da quadrilha, que seria formada por cinco membros no total.