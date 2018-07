Presos em três Estados 13 suspeitos de roubo de carga Uma operação da Polícia Civil realizada nas estradas prendeu, nesta terça-feira, 13 pessoas suspeitas de envolvimento em roubo de cargas. As prisões foram efetuadas nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Durante a prisão foram apreendidos carros e armas. Também foram encontrados equipamentos usados para clonar placas e outros para facilitar o arrombamento de veículos.