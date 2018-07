Presos fazem rebelião em cadeia no sul de Minas

Por volta das 19h30 de ontem, os presos colocaram fogo em colchões, destruíram celas, danificaram o pátio da cadeia e provocaram um curto-circuito no local. Segundo a Polícia Civil, os presos estão insatisfeitos com a superlotação. Atualmente, a cadeia, com capacidade para 22 pessoas, abriga 54 presos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Equipes das polícias civil e militar de cidades vizinhas foram acionadas para auxiliar no trabalho de controle do motim. O pedido de ajuda foi feito porque os cinco agentes do presídio de Alpinópolis trabalham no local desarmados. No momento da rebelião, havia um carcereiro no prédio. Ele saiu ileso.