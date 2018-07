Presos fazem rebelião em Feira de Santana-BA Os 620 presos do Conjunto Penal de Feira de Santana (BA), 110 quilômetros a oeste de Salvador, iniciaram ontem uma rebelião para pedir agilidade no julgamento de ações, por causa da superlotação na unidade, que comporta 340 presos. Segundo a Superintendência de Assuntos Penais da Bahia, os detentos, apesar de se negarem a voltar às suas celas, não promovem atos de violência dentro do presídio. O superintendente, Francisco Leite, e o diretor da unidade, Edmundo Dumet, se reuniram para analisar a situação. Até o começo da tarde, a reunião não havia terminado. Na manhã de hoje, foi interrompido o fornecimento de água, comida e energia elétrica na unidade.