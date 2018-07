Presos fazem rebelião em presídio de Goiás Um grupo de 40 detentos do presídio de Itumbiara, em Goiás, está rebelado desde as 4 horas de hoje, segundo informações preliminares da Polícia Militar, por conta da superlotação do local, que abriga cerca de 300 detentos. A rebelião começou logo após alguns presos alegarem que estavam passando mal e serem levados para um hospital da cidade. Após saírem do presídio, os 40 detentos começaram a quebrar as paredes de cinco celas do pavilhão superior. Os rebelados também atearam fogo em colchões.