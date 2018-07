Presos fazem rebelião na cadeia pública de Barretos Os presos da cadeia pública de Barretos, no interior do Estado de São Paulo, iniciaram uma rebelião por volta das 14 horas de hoje. Um carcereiro é mantido refém. Os detentos balearam um investigador, que já foi socorrido. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde. Por volta das 17 horas, a polícia ainda tentava negociar com os presos o fim do motim.