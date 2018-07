Presos fogem da delegacia catarinense de São José Vinte e seis presos fugiram na madrugada de hoje da carceragem da Central de Polícia de São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Eles escaparam por um buraco de cerca de 40 centímetros de diâmetro feito na parede do corredor que existe entre as duas celas da unidade. Os detentos usaram pedaços das grades da cela para cavar a parede. Após atravessarem a abertura, eles arrombaram duas portas, de uma sala e de outro corredor, e tiveram acesso aos fundos da delegacia. Segundo um policial civil, as portas das celas ficam abertas por conta da superlotação. A fuga teria sido notada apenas na troca do plantão, às 8 horas deste domingo. Restaram 25 presos na delegacia. As Polícias Civil e Militar efetuam buscas na região, mas, até o início da noite, ninguém havia sido recapturado.