Presos fogem de cadeia em Bangu por túnel Um grupo de cerca de 30 presos fugiu neste domingo no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Rio de Janeiro. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ainda não tem dados oficiais, mas as primeiras informações são de que três de um total de 30 detentos foram recapturados. Eles teriam escapado por um túnel ligado à tubulação de esgoto. O instituto penal faz parte do complexo penitenciário que abriga 24 presídios, entre eles a prisão de Bangu 1, conhecida pela rebelião de setembro de 2002, que resultou na prisão de quatro detentos.