Presos fogem de Fórum no interior de SP após audiência Os presos Erick Marques Barboza, de 31 anos, e Renan Ramos, de 22, fugiram do Fórum de Poá, no interior de São Paulo, na tarde de ontem. Eles tinham ido participar de uma audiência quando escaparam do local, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).