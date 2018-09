Presos fogem de presídio no ES; polícia recaptura 4 Vinte e oito presos escaparam na noite de ontem do Presídio de Celas Metálicas de Novo Horizonte, no município de Serra, na Grande Vitória (ES). Segundo a Polícia Civil, até a tarde de hoje quatro detentos haviam sido recapturados. O grupo cavou um buraco no fundo da cela, subiu em uma guarita e pulou o muro da unidade. No momento, quatro policiais cuidavam da segurança do presídio, que abrigava, até a fuga, 207 pessoas, embora sua capacidade seja para 100. Os policiais substituíam cinco guardas patrimoniais, que não foram trabalhar por conta do fim do contrato para a prestação do serviço firmado com o Governo capixaba.