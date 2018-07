Presos fogem do complexo policial de Barreiras, na BA Seis presos fugiram do complexo policial de Barreiras, na Bahia, na madrugada deste sábado, 16. Segundo a Delegacia de Polícia do município, os presos fugiram pelo teto do local, por volta das 2h15, e usaram uma corda feita de redes e lençóis para descer. Os guardas perceberam a movimentação e impediram que mais detentos deixassem o complexo.