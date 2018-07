Presos fogem por buraco na parede de delegacia no ES Um buraco na parede foi suficiente para que 35 presos fugissem da Delegacia de Polícia de Novo Horizonte, em Serra, região metropolitana de Vitória (ES), na madrugada desse domingo (10). Dez pessoas já foram recapturadas e será feita uma chamada nominal dos detentos para confirmar a identidade dos fugitivos, informou a Polícia Civil do Estado. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia reconhece o problema do elevado número de presos em delegacias, mas, questionada, não sabe informar quantas pessoas estão presas na Delegacia de Novo Horizonte ou qual a capacidade da carceragem. Segundo a Polícia, a superlotação nas delegacias deve ser atenuada com a construção de dois centros de detenção provisórios no Estado, que criará mil vagas, e a abertura de 4 mil vagas no sistema prisional até o próximo ano.