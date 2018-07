Presos gaúchos fazem jejum para auxiliar vítimas em SC

Os detentos do Presídio Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vão passar o dia em jejum na próxima quinta-feira, 4, para doar alimento às vítimas das chuvas em Santa Catarina, segundo informações da Defesa Civil do Estado. De acordo com a direção do Presídio Central, a decisão partiu dos próprios presos. Veja também: Lula pede estudo para elevar saque do FGTS Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Representantes dos apenados fizeram reunião nesta segunda, 1º, com a diretoria da casa prisional para comunicar a ação. Mais de uma tonelada e meia de alimentos como arroz, feijão, farinha de mandioca e de milho serão revertidos para doações.