Presos gaúchos testam tornozeleira eletrônica A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) do Rio Grande do Sul começou a testar hoje as tornozeleiras eletrônicas. Quinze condenados em regime aberto, de dois institutos penais (Porto Alegre e Viamão), vão utilizar o equipamento voluntariamente durante 30 dias.