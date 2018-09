Presos iniciam rebelião em São José dos Campos Detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória) no bairro Potim, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior paulista, se rebelaram por volta das 5hs da madrugada desta quinta-feira (22). Segundo o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) local, cadeados de celas foram quebrados e os presos saíram para o pátio. Ainda não se sabe quantos estão rebelados, se foram feitos reféns, e quais as reivindicações dos presidiários. Um forte contingente policial foi acionado e cerca o presídio para impedir tentativa de fuga.