Presos integrantes de quadrilha que atuava em GO

De acordo com as investigações, os criminosos vigiavam as residências e realizavam os assaltos quando os moradores estavam fora. Eles circulavam como casais pelos bairros de alto padrão em carros de luxo e afirmavam que eram empresários recém chegados e estavam a procura de imóveis para alugar. Somente em Itumbiara calcula-se que a quadrilha tenha entrado e furtado pelo menos 10 residências

A quadrilha alugou três casas, uma em Caldas Novas e duas em Itumbiara, que eram usadas como base para invadir as casas de vítimas nas duas cidades e ainda como depósito dos produtos das ações criminosas. Os itens encontrados dentro das casas, entre eles um cachorro, encheram quatro caminhonetes.

Durante a operação policial, um dos rapazes resistiu e foi baleado pelos policiais. Ele foi levado ao hospital mas liberado em seguida, uma vez que o tiro o atingiu dede raspão.

Os quatro presos serão autuados por formação de quadrilha, uso de documento falso e deverão ter sua prisão preventiva decretada.