Presos liberam agente prisional e 27 familiares em SE Um agente prisional e 27 familiares de presos que eram mantidos reféns desde a tarde de domingo, no Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto Filho, em Aracaju, foram liberados no final da manhã desta segunda-feira, de acordo com informação da secretaria estadual de Segurança Pública do Sergipe (SSP-SE).