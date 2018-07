Presos libertam reféns e encerram rebelião no Paraná O segundo motim em menos de cinco dias na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP II), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), chegou ao fim no início da tarde desta quarta-feira, 17, após os policiais fecharem um acordo com os presos rebelados. Os detentos libertaram os dois agentes penitenciários que mantinham reféns.