Presos mais dois acusados de participar de chacina na Baixada Fluminense

RIO DE JANEIRO - Mais dois homens acusados de participar da morte de seis jovens na favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no início de setembro, foram presos no último sábado, 3. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 5, pela Polícia Civil. Felipe Barbosa e Daniel Cerqueira, ambos de 23 anos, foram detidos na própria favela. Após essas prisões, a investigação sobre a chacina foi concluída.

Segundo a 53ª DP (Mesquita), no total, foram presos pela chacina seis adultos e dois menores, apreendidos.

Chacina. O crime ocorreu em 8 de setembro. As seis vítimas, que estavam passeando pela região, foram confundidas com traficantes de uma facção rival e mortos pelos traficantes. Os corpos das vítimas foram encontrados dois dias depois, às margens da rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu. Segundo a polícia, o bando também é responsável pela morte de outras três pessoas no mesmo período.