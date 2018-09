Presos mantêm funcionários reféns em presídio na Bahia

Depois de uma tentativa frustrada de fuga, na manhã desta sexta-feira, 14, três presos fazem ao menos cinco funcionários do Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, 173 quilômetros a noroeste de Salvador, reféns. Segundo informações da Secretaria de Justiça do Estado, eles aproveitaram o horário de refeição para render os funcionários - seriam quatro trabalhadores da cozinha e um agente carcerário. Segundo o tenente-coronel da Polícia Militar Jeová Borges, à frente das negociações, os rebelados reivindicam transferência para presídios mais próximos de suas cidades de origem. O presídio, inaugurado em 2006, de acordo com dados da secretaria, é um dos únicos que não sofrem com superlotação na Bahia: tem capacidade para 476 pessoas e abrigaria 472 detentos. De acordo com a pasta, apesar de os detentos estarem armados com facas, até o momento, ninguém foi ferido e a situação está normal no restante do estabelecimento. A direção do presídio está reunida discutindo a situação, no momento.