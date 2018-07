Presos mantêm mais de 100 reféns em Sergipe

Os cerca de 450 detentos iniciaram a rebelião durante o horário de visita, por volta das 14 horas, dominando ao menos três agentes penitenciários. Cerca de 100 mulheres e crianças, parentes dos presos, ficaram em poder dos amotinados.

Segundo a secretaria, os presos reclamam sofrer maus-tratos e reivindicam o afastamento do diretor do presídio e respeito com os visitantes, principalmente com as mulheres. Por volta das 7h30, dois reféns, parentes de um dos presos, foram liberados. Os detentos continuavam nos telhados do complexo e a negociação prosseguia.