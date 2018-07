Presos mantêm quatro agentes reféns em Altamira

Presos do Centro de Recuperação Regional de Altamira (PA) mantêm quatro agentes prisionais reféns desde quarta-feira, 4. Eles reivindicam maior agilidade nos processos criminais e exigem a presença do juiz-corregedor do Tribunal de Justiça (TJ-PA). O presídio abriga cerca de 200 presos, dos quais 84% ainda não foram julgados, informa a Secretaria de Segurança do Pará. Armados com estoques, espécie de facas artesanais, os presos dominaram os quatro agentes à tarde e exigiram a presença de um juiz. Agora, eles mudaram a reivindicação. Homens da Polícia Militar e da Superintendência do Sistema Penal estão no local negociando.