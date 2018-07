Presos marido e sogro de turista assassinada

Suspeitos de envolvimento na morte da turista alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Nadja Kloker, de 22 anos, seu marido, Pablo Tonelli, de 22, e seu sogro, Ferdinando Tonelli, de 45, foram presos na manhã de ontem, no Recife. O corpo de Jennifer foi encontrado na BR-408 com quatro tiros no tórax. O GPS do veículo em que a família estava teria desmentido a versão de que eles foram assaltados. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional.