Presos milicianos acusados de torturar jornalistas no RJ A assessoria de comunicação da chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou hoje a prisão de milicianos da favela do Batan, em Realengo, na zona oeste da capital. A apresentação dos acusados acontecerá na tarde de hoje, na Polinter (divisão de capturas da polícia fluminense). Os milicianos da favela do Batan são apontados como torturadores da equipe de reportagem do jornal "O Dia" e de um morador da favela. A equipe de reportagem, integrada por uma jornalista, um fotógrafo e o motorista, passou 14 dias na favela do Batan, para preparar uma reportagem para descrever como é a vida numa região controlada pela milícia. No dia 14 de maio, eles foram detidos, torturados e ameaçados. O crime só foi divulgado no domingo, para não prejudicar as investigações.