Presos na Argentina dois israelenses foragidos do Brasil Uma ação conjunta do Escritório da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil, da Adidância Policial de Israel na América do Sul e da Polícia Federal da Argentina resultou na prisão de dois israelenses foragidos da Justiça brasileira. De acordo com a polícia argentina, Itshak Habub e Reuven Babai foram detidos ontem em Buenos Aires depois da troca de informações das instituições policiais dos três países. Habuf e Babai estavam presos no presídio de Itaí, no interior paulista, e foram beneficiados com a saída do final do ano. Eles teriam que retornar à cadeia no dia 5 de janeiro, mas não se apresentaram. A dupla foi localizada depois de dar entrada em um pedido de emissão de novos passaportes na Embaixada israelense em Buenos Aires. A Adidância Policial de Israel comunicou o Escritório da Interpol no Brasil e a Polícia Federal argentina, que realizou as prisões. Ainda segundo a corporação argentina, os dois foram presos em dezembro de 2002 com outros quatro israelenses. Eles foram flagrados na capital paulista com 60 mil pontos de LSD e acabaram condenados a oito anos de prisão. Ambos tinham cumprido seis anos. O Escritório da Interpol no Brasil já providenciou junto à Vara de Execuções de Avaré a ordem de recaptura e o início do processo de extradição. A dupla ficará sob custódia da Polícia Federal da Argentina.