Presos no Rio acusados da morte do cantor 'Dudu' Três policiais militares e um ex-policial militar foram presos na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro acusados do envolvimento na morte do cantor Carlos Eduardo Mendes de Jesus, conhecido como Dudu, filho do dançarino Carlinhos de Jesus. A prisão foi feita por policiais da Divisão de Homicídios da Capital (DH/Capital), que cumpriam os mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Capital contra os quatro acusados.