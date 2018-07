Presos no Rio dois suspeitos de ataques a UPPs Suspeitos de comandar ataques a Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), nos últimos meses, dois traficantes foram presos nesta segunda-feira, 21, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, no Rio. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil. Bruno Eduardo da Silva Procópio, de 33 anos, conhecido como Piná, é chefe do tráfico da Vila Cruzeiro (zona norte) e Eduardo Luís Paixão, do Duda2D, de 40 anos, atua no Complexo do Alemão (zona norte).