Presos no Rio sete por fraude de remédios para câncer

A polícia prendeu nesta segunda-feira, 23, sete pessoas acusadas de fraudar carteiras do Sistema Único de Saúde (SUS) para receber remédios para tratamento de câncer em um posto do Iaserj para revendê-los ilegalmente. Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública apreenderam com o bando kits de remédios, avaliados em R$ 60 mil cada um, e carimbos de médicos que foram usados em receitas falsificadas. De acordo com o delegado Marcos Cipriano, o bando estava agindo há cerca de 10 meses e retirava em média seis kits por mês. O delegado calculou que nesse período a quadrilha causou um prejuízo à Secretaria de Saúde de cerca de R$ 3, 5 milhões. As quatro mulheres foram presas no centro e o resto do bando em Jacarepaguá e na Baixada Fluminense. A Secretaria Estadual de Saúde informou, por meio de nota, que fez uma denúncia à delegacia sobre a suspeita de que poderia estar ocorrendo algum tipo de golpe na retirada de medicamentos que fazem parte do Programa Estadual de Dispensação de Medicamentos. A denúncia foi feita função do aparecimento de receitas com características suspeitas.