Presos no Rio supostos integrantes de quadrilha Foram presos ontem Diego Lopes de Lima, conhecido como Bolonha, de 24 anos, Ademir Jardim da Silva Junior, o Juninho, de 26 anos, e Rosivaldo Moreira Silva, acusados de serem integrantes da quadrilha de Emerson Ventapane da Silva, o Mão, traficante do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e chefe de uma quadrilha especializada em roubos de carros e cargas.